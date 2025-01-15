نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار يصدر قرارا بتعيين أمجد منير مساعدا أول للشؤون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يناير 2025 11:18 مساءً - دوت الخليج_ أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 186 لسنة 2024 بتعيين أمجد منير جرجس عازر مساعدًا للوزير للشؤون المالية والإدارية والتنفيذية.

ويمتلك أمجد منير خبرات مهنية كبيرة، حيث شغل وظيفة مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة، كما شغل منصب رئيس قطاع مكتب وزير المالية، كما عمل رئيسًا للإدارة المركزية للتمويل بوزارة المالية.

ويمتلك خبرات كبيرة في مجال إعداد الموازنة العامة للدولة، والتعامل مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، كما يمتلك خبرات كبيرة في مجالات إدارة عمليات تمويل عجز الخزانة العامة للدولة وإدارة الدين العام، ووضع خطط الإيرادات المستهدفة على المديين القصير والمتوسط ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.

فيما لديه خبرات كبيرة في مجالات إدارة الأصول وتقييم الأعمال، ومراجعة الموازنات والحسابات الختامية والتخطيط الاستراتيجي فضلاً عن أنه عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس.

حسن الخطيبوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية