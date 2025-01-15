انت الأن تتابع خبر مصرف الإنماء يعلن عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة به والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مصرف الإنماء عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة به للرجال والنساء من حملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات،وذلك للعمل في مدينة الرياض،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف مصرف الإنماء.

وظائف مصرف الإنماء

نعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف مصرف الإنماء وهي كالآتي:-الموافقة على ائتمان التجزئة.

- مندوب مبيعات التجزئة.

المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف مصرف الإنماء

شهادة الدبلوم.

شهادة البكالوريوس.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف مصرف الإنماء

- الإحصاء.

- الرياضيات.

- نظم المعلومات الإدارية.

- المالية.

- إدارة الأعمال

- المبيعات.

- تسويق و إعلان.

موعد وطريقة التقديم في وظائف مصرف الإنماء