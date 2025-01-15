أحمد سعد يطرح أحدث أعماله الغنائية "حبيبنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان أحمد سعد أحدث ألبوماته الغنائية اليوم بعنوان حبيبنا، والذي يعد أولي أعماله الفنية في عام 2025.

اغاني ألبوم حبيبنا

ويضم ألبوم 9 أغنيات هم: "مفتقدني، عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، أنا مشيت، وحبيبنا".

صناع ألبوم حبيبنا

وتعاون النجم أحمد سعد مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين، منة عدلي القيعي، نادر عبدالله، محمد الشافعي، عزيز الشافعي، أحمد إبراهيم، مدين، إيهاب عبدالواحد، وغيرهم"، والألبوم رؤية فنية واشراف فني نادر حمدي، اشراف عام أندرو داود.

أحمد سعد يروج لـ أحدث أعماله الغنائية "حبيبنا"

و سبق، روج احمد لـ "حبينا" مؤخرًا عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر برومو تشويقي للألبوم، ظهر خلاله وهو يتحدث عن بداية حبه للموسيقى وتفاصيل في رحلته الفنية.

صناع اغاني ألبوم حبيبنا

ويضم الألبوم أغنية «عايز سلامتك» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

أغنية «بسيط» من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، أغنية «سودا سودا» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

وأغنية «تيجي نحارب» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، أغنية «عمري اللي فات» من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.

وأغنية «أنا مشيت» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، اغنيه «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

اخر أعمال الفنان أحمد سعد

وكان اخر أعمال الفنان أحمد سعد هي أغنية "الزين"، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد

وتتضمن كلمات أغنية الزين: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهرة دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، أنا بحب الحاجات دي، ده أنا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين ياعمري عينيك شابين، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est».