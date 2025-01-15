العالم اليوم - تحركات مكثفة وبيان مرتقب.. مستجدات اتفاق غزة

انتم الان تتابعون خبر تحركات مكثفة وبيان مرتقب.. مستجدات اتفاق غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:27 مساءً - شهدت الساعات الماضية من الأربعاء، تحركات مكثفة في ما يتعلق بإبرام اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن، فيما كشف مصدر مصري مطلع عن صدور بيان مشترك قريبا بشأن الاتفاق.

وأعلن مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، مساء الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

كما كشف مصدر أميركي لـ"دوت الخليج" أن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف أبلغ عدة دول عربية بإتمام العمل على صفقة لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف: "مبعوث ترامب أبلغ إسرائيل بضرورة وقف الحرب فورا".

فيما قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، الأربعاء، إنه في هذه اللحظة لا يزال العمل جاريا في الدوحة لإنهاء بعض القضايا الأخيرة.

وأوضح المسؤولون أن هذه القضايا المتبقية صغيرة ولن تضعف الاتفاق، الذي يتوقع الإعلان عنه في الساعات المقبلة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه قطع زيارته إلى أوروبا، الأربعاء، ليتمكن من المشاركة في تصويت مجلس الوزراء الأمني والحكومة على اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت الخارجية في بيان أنه "بعد التقدم المحرز في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، قطع الوزير ساعر زيارته الدبلوماسية، التي كان من المقرر أن تستمر غدا في المجر، وسيعود إلى إسرائيل الليلة للمشاركة في المناقشات والتصويت المتوقع في مجلس الوزراء الأمني والحكومة".

على صعيد متصل، أشارت مصادر مشاركة في مفاوضات الدوحة لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه: "حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لإعلان وقف إطلاق النار".

من جانبه، قال مسؤول سياسي إسرائيلي لموقع "أكسيوس" إنه "قبل قليل أبلغ فريق التفاوض الإسرائيلي أن منظمة حماس قررت في اللحظة الأخيرة تقديم مطالب جديدة هذه المرة فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، خلافا للخرائط التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء والوسطاء الأميركيون، وتعارض إسرائيل بشدة أي تغيير في هذه الخرائط".

من جهة أخرى، ينتظر أن تعقد وزارة الخارجية القطرية مؤتمرا صحفيا، مساء الأربعاء، في الدوحة لكشف مستجدات المفاوضات.

هذا وأفاد مصدران فلسطينيان قريبان من مفاوضات الدوحة أن حركتي حماس و"الجهاد الإسلامي" وافقتا على اتفاق وقف النار وصفقة تبادل الرهائن.

كما أعلنت حركة حماس أنها سلمت للوسطاء ردّها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.

وعقدت الحركة اجتماعا طارئا لمناقشة المقترح المقدم للاتفاق وذكرت أنها "تعاملت بمسؤولية وإيجابية معه انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبهدف وقف العدوان ووضح حد للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها".

وفي مصر، أعلن مصدر مصري مطلع أنه "تم التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق"، موضحا أن بيانا مشتركا بهذا الشأن سيصدر بعد قليل.

ميدانيا، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانسحاب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وبقاء قوة صغيرة.

وعلى الجانب الفلسطيني، ذكرت وسائل إعلام محلية أن عمليات نسف جديدة تجري في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

وأوضحت أن قصفا إسرائيليا على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.