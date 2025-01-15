نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يوضح حقيقة إجراء صفقة تبادلة مع النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي، النادي الأهلي، سموحة، صفقات الأهلي وسموحة، كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع النادي السكندري لضم مدافع الفريق محمد ربيعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

نادي سموحة

وقال فرج عامر، خلال تصريحاته أن النادي الأهلي لم يطلب حتى الآن اللاعب بشكل رسمي، وفي حال طلب الأهلي ضم محمد ربيعة، سنطلب ضم محمد عبدالله جناح النادي الأهلي حيث نسعي لتواجده مع الفريق، وسيتم عمل صفقة تبادلية والحصول على اللاعب الشباب بجانب المقابل المادي أيضًا.

وكشف فرج عامر خلال تصريحاته إلى أن نادي سموحة لم يتقدم بعرض رسمي، من أجل ضم محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي كما تردد خلال الأيام الماضية.

وأشار عامر إلى أن كهربا من اللاعبين المميزين ولكن لم نفاوضه، ونسعى لضم اللاعبين الصغار، لأنهم يريدون أن يثبتوا أنفسهم، بجانب أن رواتبهم تكون قليلة.

وأختتم عامر تصريحاته بأن أحمد سامي، مدرب كبير، وهو من سيحدد مصير محمد ربيعة، ولم نفاوض أي لاعب في الوقت الحالي، لوجود 7 لاعبين لم يشاركوا مع الفريق حتى الآن بسبب الإصابات، وأشار إلى أن مسابقة الدوري الموسم الحالي صعبه، ولكنها تصب في مصلحة الأندية التي تشارك في البطولات الإفريقية.

مصطفي العش

مصطفي العش

النادي الأهلي، الأهلي، سموحة، وترددت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار تشير إلى حسم النادي الأهلي التعاقد مع لاعب نادي زد مصطفى العش، حيث تم توقيع العقود بين الطرفين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب عودة اللاعب من أداء مناسك العمره، لتكون أول صفقات النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ويخوض النادي الأهلي بعد قليل مواجهة قوية أمام نادي الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري نايل.