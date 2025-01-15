عجمان يتغلب على العين برباعية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 05:51 مساءً - تغلب عجمان على نظيره العين، بنتيجة 4-2، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

رباعية الفائز حملت توقيع كلاً من ميلوس كوزانوفيتش (د8) من علامة الجزاء، خالد عيسى (د37) بالخطأ في مرماه، أنس ميتاش (د82)، وجونيور فليمينغز (د89).

فيما سجل لابا كودجو (د12)، وميلوس كوزانوفيتش (د80) هدفي العين.

بهذا الفوز، رفع عجمان رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد العين عند 19 نقطة في المركز السادس.