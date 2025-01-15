بسبب وعكة صحية مفاجئة.. أحمد جمال سعيد يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد جمال سعيد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

سبب تصدر أحمد جمال سعيد التريند

كشف أحمد جمال سعيد عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بعدما أجرى عملية جراحية في أصابعه، وتعرضت شقيقته لأزمة آخرى بحدوث حريق في عمارتها.

أحمد جمال سعيد يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

وكتب أحمد جمال سعيد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: «الحمدالله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أنا عملت عملية في صباعي، وأختي العمارة عندها كان فيها حريقة والحمدالله اتلحقت في اسرع وقت، اللهم أبطل إثر عين أصابت جسدا فدمرته، وأصابت جسدا فدمرته، وأصابت جسدا فدمرته، وأصابت قلبا فأحزنته، وأصابت جمالا فشوهته».

آخر أعمال أحمد جمال سعيد

وكان آخر أعمال أحمد جمال سعيد، مشاركته في مسلسل «وتر حساس» مكون من 45 حلقة، ودارت في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.