شيكو يكشف تفاصيل خضوعه لعملية جراحية تحدث النجم شيكو لأول مرة عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا.قال شيكو: الحمدلله عملت عملية تحت ركب إقرأ المزيد

تحدث النجم شيكو لأول مرة عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا.

قال شيكو: "الحمدلله، عملت عملية تحت ركبتي على طول، كنت وقعت، وخدت حوالي 14 غرزة، بس تمام يعني، حتى قعدت 3 أسابيع من غير غرز خالص وبتحرك عادي ومش عارف إن أنا المفروض أخد غرز، وبعدين الدكتور قال لي لازم ناخد عملية وناخد غرز، والحمدلله بتحرك بسهولة"، حسب تصريحاته لبرنامج "عرب وود".

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن في ديسمبر الماضي عن خضوع شيكو لعملية، كاتبا عبر حسابه على Facebook وكتب: "الحمدلله على سلامة الفنان الكبير شيكو والذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته تطلبت تدخل جراحي يبدو أنه تعرض للحسد على الفيلم الذي مر ألفين وثلاثمائة وإحدى عشر يوما 2311 بدون تصوير ولم ير النور".

وتابع تركي آل الشيخ: "أنا الآن بصدد دراسة ملفات محامين كبار للتقدم بطلب الوصاية عليه".

ومن ناحية أخرى، يشارك شيكو حاليا في مسرحية "البقاء للأصيع"، ضمن فعاليات موسم الرياض، مع وهشام ماجد وأوس أوس وأحمد فتحي ومي كساب ومحمد أوتاكا.