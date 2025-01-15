 المخرج وائل فرج ينسحب من مسلسل محمد هنيدي "شهادة معاملة أطفال"

أعلن المخرج وائل فرج اعتذاره عن استكمال مسلسل النجم محمد هنيدي "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرض في موسم رمضان 2025.

وكتب وائل فرج عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أعلن عن اعتذاري عن استكمال إخراج مسلسلي شهادة معاملة أطفال. وبالرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية.. إلا إني فعلاً استمتعت بالعمل مع الفنان محمد هنيدي اللي حبيته جداً عالمستوى الشخصي .. وشركاء النجاح في المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتمنالهم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله".

يذكر أن محمد هنيدي بدأ منذ فترة تصوير مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي يعيده إلى الدراما التليفزيونية في موسم رمضان بعد غياب 7 سنوات.

ونشر حساب برنامج "عرب وود" صورا من أول يوم تصوير مسلسل "شهادة معاملة أطفال" وظهر هنيدي يجلس على كرسي متحرك وبجانبه الفنانة نهى عابدين ترتدي بالطو الطبيبة.