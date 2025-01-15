العرقسوس وجرثومة المعدة: بين الحقيقة والخرافة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

تُعد جرثومة المعدة (الملوية البوابية) من أكثر أنواع البكتيريا شيوعًا التي تُصيب المعدة، وتسبب العديد من المشاكل الهضمية، مثل التهاب المعدة وقرحة المعدة. وقد انتشرت مؤخرًا معلومات حول فعالية العرقسوس في علاج هذه الجرثومة. فما مدى صحة هذه المعلومات؟ هذا المقال يُسلط الضوء على العلاقة بين العرقسوس وجرثومة المعدة، مُستندًا إلى الأبحاث والدراسات العلمية.

جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا الحلزونية التي تعيش في البيئة الحمضية للمعدة. تُسبب هذه الجرثومة التهابًا في بطانة المعدة، ما قد يؤدي إلى ظهور قرحة في المعدة أو الاثني عشر. تشمل أعراض الإصابة بجرثومة المعدة: ألمًا في المعدة، حرقة، غثيانًا، فقدان الشهية، وانتفاخًا.

يُعتبر العرقسوس من النباتات الطبية التي استُخدمت منذ القدم لعلاج العديد من الأمراض، وخاصةً مشاكل الجهاز الهضمي. يحتوي العرقسوس على مركبات فعالة، أهمها حمض الجلاسيريتينيك، الذي يُعزى إليه بعض الفوائد المحتملة، مثل:

تخفيف أعراض الارتجاع المريئي وحرقة المعدة: يُساعد حمض الجلاسيريتينيك في تقليل التهاب بطانة المريء والمعدة، ما يُخفف من أعراض الحموضة والحرقة.

المساهمة في علاج قرحة المعدة: تُشير بعض الدراسات إلى أن العرقسوس قد يُساعد في تسريع شفاء قرحة المعدة، وذلك من خلال تقليل الالتهاب وتثبيط نمو بعض أنواع البكتيريا.

هناك بعض الدراسات التي تُشير إلى أن العرقسوس قد يكون له تأثير مُثبط على جرثومة المعدة. حيث يُعتقد أنه يُساعد في منع التصاق البكتيريا بجدار المعدة، ما يُقلل من قدرتها على إحداث العدوى. كما أن بعض الدراسات تُشير إلى أن العرقسوس قد يُساعد في قتل جرثومة المعدة بشكل مباشر.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الأبحاث في هذا المجال لا تزال محدودة، ولا يُمكن الجزم بفعالية العرقسوس كعلاج قاطع لجرثومة المعدة.

لا يُعتبر العرقسوس علاجًا بديلًا عن العلاج الطبي المُوصى به للقضاء على جرثومة المعدة، والذي يشمل عادةً استخدام المضادات الحيوية. ومع ذلك، يُمكن استخدامه كمُساعد بجانب العلاج التقليدي، بعد استشارة الطبيب المُختص.

على الرغم من الفوائد المحتملة للعرقسوس، إلا أنه قد يُسبب بعض الآثار الجانبية، خاصةً عند تناوله بكميات كبيرة أو لفترات طويلة، مثل:

ارتفاع ضغط الدم.

نقص البوتاسيوم في الدم.

احتباس السوائل.

تفاعلات مع بعض الأدوية.

يُمكن القول أن هناك بعض الأدلة التي تُشير إلى أن العرقسوس قد يكون له تأثير إيجابي على صحة الجهاز الهضمي، بما في ذلك المساهمة في علاج بعض مشاكل المعدة، مثل القرحة والحرقة. كما أن هناك بعض الدراسات التي تُشير إلى فعاليته المحتملة ضد جرثومة المعدة.