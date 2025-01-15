نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفي بجريدة عكاظ يُفجر مفاجأة: الهلال أنهى اتفاقه لضم محمد صلاح وفان دايك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد قينان الصحفي بجريدة عكاظ السعودية، مفاجأة كبيرة بشأن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال الصحفي السعودي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: صلاح قريب جدا جدا من تمثيل نادي الهلال إذا لم يكن الأمر منتهي.

وأضاف خالد قينان: ليس محمد صلاح فقط من سينضم إلى نادي الهلال، ولكن النادي حصل على موافقة النجم المصري وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك.

وتابع الصحفي بجريدة عكاظ: سيكون هناك عقد طويل مع محمد صلاح، والمفاوضات بدأت منذ فترة وليس الآن، وأول من فاوض صلاح من أندية السعودية هو الهلال.

واختتم الصحفي خالد قينان: وجود فترة إضافية للانتقالات قبل كأس العالم للأندية، أمر ساعد الهلال كثيرًا في ملف انتقال محمد صلاح.

