مال وأعمال

إكسون موبيل تعلن اكتشاف غاز طبيعي قبالة الساحل الشمالي لمصر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إكسون موبيل تعلن اكتشاف غاز طبيعي قبالة الساحل الشمالي لمصر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يناير 2025 06:15 مساءً - العربية نت _ أعلنت شركة إكسون موبيل الأمريكية عن اكتشافها للغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر بعد حفر بئر استكشافية في البحر الأبيض المتوسط.

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قالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إنها أكملت بئر “نفرتاري-1” في منطقة تقع على بعد حوالي 5 أميال من الساحل الشمالي لمصر.

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وأضافت الشركة أنه تم العثور على خزانات غازية، وستستمر في تقييم نتائج الاكتشاف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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