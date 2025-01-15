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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إكسون موبيل تعلن اكتشاف غاز طبيعي قبالة الساحل الشمالي لمصر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يناير 2025 06:15 مساءً - العربية نت _ أعلنت شركة إكسون موبيل الأمريكية عن اكتشافها للغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر بعد حفر بئر استكشافية في البحر الأبيض المتوسط.
قالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إنها أكملت بئر “نفرتاري-1” في منطقة تقع على بعد حوالي 5 أميال من الساحل الشمالي لمصر.
وأضافت الشركة أنه تم العثور على خزانات غازية، وستستمر في تقييم نتائج الاكتشاف.
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