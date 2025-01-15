نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: إعادة إحياء العلامات التجارية لشركات الزيوت… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يناير 2025 12:15 صباحاً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة الاستفادة من العلامات التجارية العريقة لشركات الزيوت التابعة لإعادة إحيائها بما يسهم في تحسين وضعها التنافسي في السوق المحلي، بجانب وضع خطط لتعظيم ربحيتها.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة الموقف المالي، تقييم الأداء، استعراض خطط زيادة الإنتاج والمعروض، والاستعدادات اللازمة لشهر رمضان المبارك.

استعرض الوزير موقف شركات الزيوت التابعة، واطمأن على انتظام العمل بها، كما ناقش خطط الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة، مع التركيز على ضمان استمرارية التوريد لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك،

وأكد فاروق على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت لفترات زمنية طويلة.

وكلف وزير التموين شركات الزيوت بإعداد خطة تنفيذية تفصيلية تتضمن المهام والمسؤوليات والتوقيتات الزمنية المستهدفة.

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وشدد على أهمية استعراض التحديات التي تواجه الشركات، مع اقتراح حلول مبتكرة للتغلب عليها، بما يعظم الإنتاجية ويرفع كفاءة التشغيل إلى أقصى طاقاتها الإنتاجية. كما وجه بضرورة فتح قنوات وأسواق جديدة لعرض المنتجات التابعة للشركات، خاصة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد، لتعزيز فرص تسويق المنتجات ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة.

وتناول الاجتماع كذلك آليات الرقابة على الأسواق لضمان استقرار أسعار الزيوت ومنع المغالاة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأسعار العادلة التي توازن بين مصلحة المنتجين والمستهلكين.

أكد فاروق على أهمية تعزيز التصنيع المحلي ودعم المشروعات التي تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابيًا على الأمن الغذائي واستقرار السوق.

في ختام الاجتماع، أشاد الوزير بدور شركات القطاعين العام والخاص في دعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج استعدادًا لشهر رمضان المبارك، داعيًا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق أهداف الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار السوق.

حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد – نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسيد حسام الجراحي – نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد كمال – معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.