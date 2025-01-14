القحطاني السعودية تتحالف مع شركات بترول مصرية لتطوير مشروعات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2025 03:15 مساءً - شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع اتفاقيتبن إطاريتين خاصة بالتعاون بين مجموعة القحطاني السعودية، وعدد من شركات قطاع البترول المصري متمثلة في شركات تنمية للبترول، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والبتروكيماوية (إنبي) وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) .

وقع الاتفاقية الاولى المهندس مصطفى أمين عامر رئيس شركة تنمية للبترول وعبد الهادي طارق القحطاني رئيس شركة PWS .

ووقع الاتفاقية الثانية المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى وعبد الهادي طارق القحطاني رئيس شركة PWS.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تشكيل تحالف استراتيجي وتعاون تجاري كلاً في مجال خبرته وتخصصه، كما تهدف إلى التعاون في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط وأفريقيا لتطوير مشروعات الهندسة والتوريد والبناء في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية والصناعة بشكل عام.

جاء ذلك، في سياق لقاء وزير البترول والثروة المعدنية، مع الشيخ طارق القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد الهادي القحطاني، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

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جاء اللقاء، على هامش وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات مؤتمر ومعرض “اكتفاء” بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال التعدين خاصة أنه يشهد تطوراً كبيراً في مصر بجانب التعاون مع شركات القطاع المصري في مجال الطاقة، وبحث سبل زيادة الاستثمار وفتح أسواق جديدة في القارة الإفريقية.