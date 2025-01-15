ليفربول يفشل في فك شيفرة نوتنغهام

ليفربول يفشل في فك شيفرة نوتنغهامتعادل فريق ليفربول مع مضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 1-1 في قمة منافسات الجولة 21 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

أحرز كريس وود هدف نوتنغهام فورست في الدقيقة الثامنة، وتعادل ليفربول عن طريق البديل ديوجو جوتا في الدقيقة (66).

ورفع ليفربول رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وله مباراة متبقية، فيما رفع نوتنغهام فورست رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى، تعادل تشيلسي بصعوبة أمام ضيفه بورنموث بهدفين لكل منهما ضمن مباريات نفس الجولة.

أحرز هدفي تشيلسي كل من كول بالمر ورييس جيمس في الدقيقتين (13 و90)، وسجل لفريق بورنموث كل من جاستن كلويفرت من ركلة جزاء، وأنطوان سيمينو في الدقيقتين (50 و68).

وبقي تشيلسي عاجزا عن تحقيق الانتصارات للجولة الخامسة على التوالي، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر اثنتين، ليبقى رصيده عند 37 نقطة في المركز الرابع، فيما تراجع ترتيب بورنموث للمركز السابع برصيد 34 نقطة بعد تعادله الخامس في مشواره بالدوري هذا الموسم.

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه برينتفورد بهدفين لكل منهما ضمن نفس الجولة، حيث سجل فيل فودين هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين (67 و78)، فيما أحرز هدفي برينتفورد كل من يوان ويسا وكريستيان نورغارد في الدقيقتين (82 و90).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، وارتفع رصيد برينتفورد إلى 28 نقطة في الترتيب العاشر.

وحقق وست هام يونايتد الفوز على ضيفه فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أحرز أهداف وست هام يونايتد كل من كارلوس سولير وتوماس سوتشيك ولوكاس باكيتا في الدقائق (31 و33 و67)، بينما سجل النيجيري أليكس إيوبي هدفي فولهام في الدقيقتين (51 و78) وحقق وست هام يونايتد فوزه السابع في مشواره بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، ويقفز للمركز الثاني عشر، بينما تجمد فولهام عند 30 نقطة في المركز التاسع.