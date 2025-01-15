أخبار اليمن : الرابعة خلال ساعات.. صنعاء تقصف يافا وأم الرشراش

الرابعة خلال ساعات.. صنعاء تقصف يافا وأم الرشراش
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وأم الرشراش المحتلتين.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافاً تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة.
وأشارت إلى أن القوة الصاروخية استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أمِّ الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ مجنح.. مؤكدة أن العمليتين حققت أهدافهما بنجاح.
كما أكدت القوات المسلحة أنها ستنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، وإنها قادرة على استهداف المزيد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة دعماً وإسناداً للمقاومة الفلسطينية.. مشيرة إلى أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
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