دوري زين الكويتي (11): السالمية يترقب كاظمة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، حيث يلتقي خيطان مع النصر الساعة 17:40 بتوقيت مكة المكرمة، والسالمية مع كاظمة الساعة 19:55.

النتائج المسجلة في الجولة (11)

الكويت × الفحيحيل 3-0

العربي × التضامن 1-0

اليرموك × القادسية 2-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الكويت: 30 نقطة

2- العربي: 30 نقطة

3- القادسية: 20 نقطة

4- الفحيحيل: 17 نقطة

5- السالمية: 17 نقطة