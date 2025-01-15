نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي (11): السالمية يترقب كاظمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، حيث يلتقي خيطان مع النصر الساعة 17:40 بتوقيت مكة المكرمة، والسالمية مع كاظمة الساعة 19:55.
النتائج المسجلة في الجولة (11)
الكويت × الفحيحيل 3-0
العربي × التضامن 1-0
اليرموك × القادسية 2-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 30 نقطة
2- العربي: 30 نقطة
3- القادسية: 20 نقطة
4- الفحيحيل: 17 نقطة
5- السالمية: 17 نقطة