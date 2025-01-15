برشلونة يتحرّك لحسم مصير أراوخو..

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 11:50 صباحاً - أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى تحرّك نادي برشلونة فيما يخصّ لاعبه رونالد أراوخو.

وينتهي عقد أراوخو مع برشلونة في 30 حزيران 2026، لكن كانت هناك أنباء عن رغبة اللاعب الأوروجوياني في الرحيل خلال هذا الشهر في ظل عدم اعتماد هانز فليك عليه.

وبحسب صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية فإن أول تحرك من برشلونة كان من خلال مديره الرياضي، ديكو، الذي عقد اجتماعاً مع اللاعب من أجل إقناعه بالبقاء، ونجح ديكو بالفعل في مهمته بل وأنه تحدث مع أراوخو عن إمكانية تمديد عقده في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن اللاعب وجوده مهم جداً بالنسبة للنادي الكتالوني.