قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في كأس إسبانيا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 02:52 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم، في الدور ال-16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويغيب عن القائمة إينيجو مارتينيز، تير شتيجن، مارك بيرنال بسبب الإصابة، كما يغيب الحارس البولندي، فيوتشيك تشيزني، بعد طرده أمام ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، دييجو كوشين، أندير أستراجالا.

الدفاع: أليخاندرو بالدي، جيرارد مارتين، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جول كوندي، إيريك جارسيا، هيكتور فورت.

الوسط: بيدري جونزاليس، جافي، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، بابلو توري، داني أولمو.

الهجوم: فيران توريس، رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، باو فيكتور، لامين يامال.