أنشيلوتي: لن أجيب عن هذا السؤال .. ونحن لسنا في مناظرة!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 02:52 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة سيلتا فيجو، غداً الخميس، في الدور ال-16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أنشيلوتي: “إنها فرصة مهمة من مباراة سيئة والتي أضرت بنا كثيراً ولكن لم نغرق. يجب أن نتفاعل. هذه المباراة جيدة ضد منافس يلعب بشكل جيد. يجب أن يكون لدى الفريق رد فعل قوي بعد خسارة الكلاسيكو”.

ونوه: “إن عدم الالتزام هو أمر جماعي وليس فردي. تقييم المباراة كان سيء دفاعياً في جميع الخطوط وليس هناك ما يمكن إضافته”.

وحول إمكانية تعزيز الفريق خلال الميركاتو الشتوي، قال: “لن أجيب على ذلك.. الفكرة لم تتغير لقد تحدثنا مع النادي لجعل الفريق أكثر تنافسية، لكن الحديث هنا عما أتحدث عنه مع النادي لا يبدو مناسباً بالنسبة لي”.

وعن تشواميني، أوضح: “ما زلت مقتنعاً بأن تشواميني قدم أداءً جيداً كقلب دفاع والبيانات تتحدث عن ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا ليس مركزه المثالي. بمجرد إنتهاء حالة الطوارئ وعودة ألابا سيعود إلى مكانه كمحور”.

وعن راؤول أسينسيو، قال: “إنه قلب الدفاع. العمل عليه لوضعه كظهير أيمن يستغرق وقتاً، لأنه غير معتاد على ذلك. لقد شارك لأول مرة منذ شهرين وقد لعب مباريات جيدة وأظهر أنه قادر على اللعب، لكنه موجود معنا منذ شهرين فقط”.

وعن مبابي: “لقد أحتاج إلى الوقت للتأقلم مع الفريق والعودة إلى أفضل نسخة بدنية له. الآن هو في لحظة جيدة للغاية ويجب على الفريق الاستفادة من ذلك”.

وعن كون مشكلة ريال مدريد تتعلق بسلوك اللاعبين أو مشاكل فنية، أتم: “لا بد لي من توضيح شيء واحد. هذا مؤتمر صحفي وليس مناظرة، أنا أقوم بالمناظرة مع الجهاز الفني واللاعبين. إن فتح نقاش هنا لا يبدو أنه المكان الأنسب بالنسبة لي”.