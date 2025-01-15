الأهلي يضم مصطفى العش لاعب نادى زد 3 مواسم ونصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 03:33 مساءً - أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى العش مدافع زد اف سي لمدة 3 مواسم ونصف بدءا من يناير الجاري وحتى موسم 2029.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب مصطفى العش من نادي زد، على أن ينهي باقي الإجراءات الخاصة بالصفقة من الاتفاق مع اللاعب على شروطه الشخصية وتصويره من أجل تقديمه إلى وسائل الإعلام خلال الساعات القادمة، ليكون أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي.

ودخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع نظرائهم في نادي زد بشأن الحصول على خدمات الثنائي مصطفى العش ومحمد إسماعيل مدافعي الأخير، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأكد مصدر أن الأهلي فتح خط مفاوضات مع زد بشأن ضم ثنائي دفاع زد في يناير الجاري، ولكن يبقى هناك انقسام بين مسئولي القلعة الحمراء حول ضم أحد الثنائي سواء العش أو إسماعيل، ولم يحسم مسئولو القلعة الحمراء موقفهم حتى اليوم.

وأكد المصدر أن هناك رأيا داخل الأهلي يؤيد التعاقد مع مصطفى العش، بينما هناك رأي آخر داخل قلعة الجزيرة يرفض العش ويتمسك بالتعاقد مع إسماعيل.

وأوضح المصدر إن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، يميل للتعاقد مع العش، بينما أحد أعضاء لجنة الكرة يؤيد التعاقد مع إسماعيل، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.