تعرف على موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "موضوع عائلي 3"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" بطولة الفنان ماجد الكدواني، في جذب عدد كبير من المشاهدين، حلقة تلو الأخرى، حيث تشهد الحلقات تطورًا سريعًا في الأحداث المليئة بالكوميديا.

ومن المقرر عرض مسلسل "موضوع عائلي 3" الحلقتين الـ 7 و8 يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير 2025، وذلك في تمام الساعة 11 مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة 11 مساء بتوقيت مصر.

تفاصيل مسلسل "موضوع عائلي 3"

ويعرض مسلسل "موضوع عائلي 3" حصريًا على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان وكتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.

أحداث مسلسل "موضوع عائلي 3"

تتواصل أحداث الجزء الثالث من "موضوع عائلي" مع "ابراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيرًا هامًا، حيث يُصبح جدًا لأول مرة. وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.