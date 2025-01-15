حوش حوش معانا مرموش.. إسعاد يونس تكشف جوانب جديدة في حياة النجم عمر مرموش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 03:33 مساءً - تستعد قناة dmc لعرض حوار خاص مع النجم المصري عمر مرموش، المحترف في الدوري الألماني، وذلك في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، إذ تعرض الحلقة على يومي الخميس والجمعة المقبلين.



ويتطرق مرموش عن علاقته بعائلته، وكيف عشق كرم القدم منذ الصغير وانتقاله إلى أوروبا، بالإضافة إلى التحدث عن المدربين الذيين تدرب معهم وكانوا داعمين لمسيريته الرياضية، بالإضافة إلى الحديث عن المدرب البرتغالى كيروش والذى كان العنصر الاساسى في صناعة اسمه في مصر، وهو يلعب في الدروى الالمانى وليس معروفا في مصر، كما يتحدث عن كيفية تغلبه على التحديات والصعوبات التي واجهها خلال مسيرته الاحترافية.



عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، يعتبر حاليا من أبرز اللاعبين في الدوري الألماني، وتشير التقارير إلى اقترابه من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

