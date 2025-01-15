الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لزيادة إمدادات النفط في 2025

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يناير 2025 06:15 مساءً - العربية نت _ خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن المعروض من النفط في العالم للعام الحالي بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا، ليبلغ 1.8 مليون برميل يوميا.

وذكرت الوكالة في تقرير، اليوم الأربعاء، أن الإمدادات العالمية من النفط ستبلغ في عام 2025 نحو 104.7 مليون برميل يوميا، حتى لو أبقت “أوبك+” على تخفيضاتها الطوعية، وهو ما يزيد بنحو 1.7% عن تقديرات عام 2024.

وحسب التقرير، سيرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في “أوبك+” بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا هذا العام، كما حدث في العام الماضي، ليبلغ 54.6 مليون برميل يوميا هذا العام، مقارنة بـ 53.1 مليون برميل يوميا في عام 2024.

في الوقت نفسه، ستزيد دول “أوبك+” إنتاجها هذا العام بنحو 290 ألف برميل يوميا، ليبلغ 50.1 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 49.8 مليون برميل يوميا في 2024.

وفي عام 2024، ارتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 660 ألف برميل يوميا إلى 102.9 مليون برميل يوميا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، التي أبقت على تقديراتها لهذا المؤشر.

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في سياق متصل، أوضح التقرير، أن صادرات النفط والمنتجات البترولية الروسية انخفضت بمقدار 40 ألف برميل يومياً خلال شهر ديسمبر لتصل إلى 7.33 مليون برميل يومياً.

وأضاف التقرير أن إمدادات النفط من روسيا انخفضت بمقدار 250 ألف برميل يومياً في ديسمبر، لكن تم تعويضها بالكامل تقريبا، بزيادة صادرات المنتجات البترولية بمقدار 210 آلاف برميل يومياً، إذ يعزو خبراء وكالة الطاقة الدولية الزيادة في صادرات المنتجات البترولية إلى زيادة عمليات التكرير الموسمية في روسيا، والتي قُدرت بـ 200 ألف يومياً.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع عائدات التصدير في ديسمبر بمقدار 0.41 مليار دولار حيث بلغت 15.1 مليار دولار على خلفية ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.