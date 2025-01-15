مال وأعمال

بروميتون للإطارات تتعهد بتعزيز عمليات الشركة في مصر والتصدير…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بروميتون للإطارات تتعهد بتعزيز عمليات الشركة في مصر والتصدير… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:17 مساءً - أعرب عمر مهنا رئيس مجلس إدارة شركة بروميتون تاير مصر، ووانج جيانجونج، رئيس مجلس إدارة شركة CNRC / بروميتون، عن ثقتهما في الإمكانيات الاستثمارية المتنامية في مصر، وأكدا التزامهما بتعزيز عمليات الشركة في البلاد، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي من الإطارات والتصدير للأسواق الخارجية.

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جاء ذلك، خلال عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعا مع عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة بروميتون تاير مصر، ووفد صيني برئاسة وانج جيانجون، رئيس مجلس إدارة شركة CNRC بروميتون، لبحث فرص الاستثمار في مصر في مجال صناعة وتصدير الإطارات.

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وأكد الوزير على الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الحكومة لخلق بيئة عمل تنافسية وملائمة لتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى دور الحكومة في ضمان المنافسة العادلة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.

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وأشار «الخطيب» إلى أهمية توطين الصناعة وبما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، لافتا إلى أن توطين الإنتاج في مصر يعود بالفائدة على المستثمرين من خلال تقليل تكاليف اللوجستيات والتشغيل، بالإضافة إلى مساهمته في تطوير القاعدة الصناعية في مصر.

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ولفت الوزير إلى جهود الحكومة في تبسيط النظام الضريبي، وتقليل الرسوم، وتسهيل الإجراءات التنظيمية لتخفيف العبء عن الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى استمرار جهود الحكومة في تقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، لضمان أن تظل مصر وجهة تنافسية جاذبة للأعمال.

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حضر اللقاء السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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