انطلاق احتفالات العيد القومى لمحافظة أسوان بإيقاد شعلة السد العالى.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 11:27 صباحاً - احتفلت محافظة أسوان اليوم 15 يناير، بعيدها القومى والذى يتواكب مع الذكرى الـ 54 لافتتاح مشروع السد العالى 1971 بحضور اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان والدكتور محمد رشدى رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان وقيادات المحافظة.

بدأت الاحتفالات بمراسم إيقاد شعلة السد العالى بحضور قيادات المحافظة، بجانب تواجد عدد من السائحين الأجانب والمصريين الذين تصادف وجودهم فى زيارة السد العالى خلال الاحتفال.

وبدأ العمل فى مشروع إنشاء السد العالى، سنة 1960، فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبمساعدة الاتحاد السوفيتى، لحماية مصر من آثار الفيضان وبدء عصر جديد لنهضة مصر زراعياً وصناعياً، حتى تم افتتاحه فى عهد السادات 1971.

احتفالات العيد القومى لمحافظة أسوان احتفالات العيد القومى لمحافظة أسوان

المحافظ خلال الاحتفالات المحافظ خلال الاحتفالات

المحافظ يصافح الزوار في احتفالات العيد القومى لمحافظة أسوان المحافظ يصافح الزوار في احتفالات العيد القومى لمحافظة أسوان