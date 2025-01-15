رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يستقبل وفدا من ”كونا” برئاسة المناعي لبحث سبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 02:28 مساءً - بحث نائب المدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والاتصالات في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) محمد المناعي مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بمصر عبد الصادق الشوربجي اليوم الأربعاء آفاق التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشوربجي وفدا من (كونا) برئاسة المناعي الذي يزور القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات مع الجانب المصري.

وأكد المناعي خلال اللقاء أهمية تبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة بين المؤسسات الإعلامية والصحفية الكويتية والمصرية بهدف مواجهة التحديات المختلفة التي تفرض نفسها على الساحة العربية.

وأضاف أن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الكويت ومصر إنما تعكس قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين وحرصهما على مد جسور التواصل على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية.

بدوره رحب الشوربجي خلال اللقاء بزيارة وفد (كونا) لمقر الهيئة مؤكدا عمق وتميز العلاقات الكويتية - المصرية على المستويات كافة.

وأعرب عن الأمل في استثمار مثل هذه الزيارات لدفع التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق التكامل بين الجانبين في المجال الصحفي ومواكبة التطور التكنولوجي على الساحة الإعلامية.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية لخدمة المجتمعات ونشر الوعي والثقافة ومواجهة التحديات المختلفة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.

ودعا الشوربجي الوفد إلى زيارة المؤسسات الصحفية المصرية العريقة ومنها الأهرام والأخبار والجمهورية وغيرها والاطلاع والاستفادة من الأرشيف التاريخي لهذه المؤسسات الذي يرصد جزءا كبيرا من التاريخ الكويتي والخليجي والعربي.

وناقش الجانبان مقترحا لإعداد مجلد مصور مشترك حول العلاقات المصرية - الكويتية ويتضمن أقلام الكتاب الكبار من الجانبين وأبرز الزيارات الرسمية لقادة البلدين.

وعقب اللقاء تبادل المناعي والشوربجي الدروع التذكارية.

ويضم وفد (كونا) نائب المدير العام وكلا من نائب رئيس التحرير للشؤون الدولية عقاب القوبع ومدير الشؤون الإدارية عادل المسيلم ومدير مكتب (كونا) بالقاهرة محمد المطيري ورئيس قسم العلاقات الدولية بالتكليف في إدارة التسويق والعلاقات العامة هنوف المنصور ورئيس قسم المشتريات في الإدارة المالية ماجد السبيعي.