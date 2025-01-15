أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 04:54 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، غداً الخميس، في الدور ال-16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويغيب عن هذه القائمة الثنائي إيدير ميليتاو، وداني كارفاخال بسبب الإصابة، كما يغيب دافيد ألابا بسبب عدم اكتمال الجاهزية.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراس المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: فران جارسيا، فيرلاند ميندي، روديجر، راؤول أسينسيو، لوكاس فاسكيز، لورينزو أجوادو.

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، سيبايوس، بيلينجهام، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.