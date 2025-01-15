الخطيب: نسعى للاستفادة من التكنولوجيات الألمانية في تطوير…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يناير 2025 05:11 مساءً - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع وفد اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية برئاسة السيد ويلفروم هاتس، وجمعية الصداقة العربية الألمانية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لألمانيا في دعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى حرص مصر على الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الصناعية الألمانية في تطوير الصناعة المصرية.

وأكد «الخطيب» على العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى علاقات التعاون المتميزة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، لا سيما في المجال التعليمي حيث يوجد آلاف الخريجين المصرين الذين درسوا في ألمانيا، بالإضافة إلى وجود مدرسة ألمانية تاريخية في مصر وجامعتين ألمانيتين تخرجان كوادر مؤهلة على أعلى مستوى.

وشدد على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقًا تنافسيًا للتجارة والاستثمار، وتوفر فرصا كبيرة للشركات العالمية للاستثمار والتوسع.

واختُتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي، برؤية مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار وتبادل التكنولوجيا بين مصر وولاية بافاريا الألمانية.

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ووجه الوفد الألماني الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة ولاية بافاريا لبحث آفاق وفرص التعاون الاستثماري المشترك.

حضر اللقاء السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.