عصام الحضري: عقلية محمد صلاح تمنعه من اللعب في الدوري السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:58 مساءً - علق عصام الحضري، أسطورة الكرة المصرية، على الشائعات المتزايدة حول انتقال مواطنه، محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى الهلال السعودي.

محمد صلاح ينتهي عقده مع الريدز، مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد، حتى الآن.

وقال الحضري في تصريحات عبر “مركز الاتحاد للأخبار”: “محمد صلاح لا يفكر حالياً في اللعب بالدوريات العربية، فهو يريد البقاء مع ليفربول، لأنني أعلم عقلية اللاعب جيداً، وأتوقع استمراره مع ليفربول”.

وأضاف: “صحيح أن عقده سينتهي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ولكن اللاعب لا يفكر حالياً في العودة من الاحتراف الأوروبي”.

وأتم بهذا الشأن: “عقلية صلاح تمنعه من اللعب في الدوري السعودي، فهو أمر بعيد كل البعد عما يفكر فيه اللاعب”.