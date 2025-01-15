أضرار نقص أشعة الشمس: دليل شامل لصحتك النفسية والجسدية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:58 مساءً - هل تشعر بالكآبة والتعب خلال فصل الشتاء؟ قد يكون السبب هو نقص تعرضك لأشعة الشمس. قد يبدو الأمر غريباً، ولكن لأشعة الشمس دور حيوي في الحفاظ على صحتنا النفسية والجسدية.

لماذا تحتاج إلى أشعة الشمس؟

أشعة الشمس هي المصدر الرئيسي لفيتامين د، وهو فيتامين أساسي لصحة العظام والأسنان والجهاز المناعي. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر أشعة الشمس على الساعة البيولوجية للجسم، مما يساعد على تنظيم النوم والمزاج.

ما هي آثار نقص أشعة الشمس؟

اضطرابات المزاج: يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى الاكتئاب والقلق، خاصة خلال فصل الشتاء.

اضطرابات النوم: قد تواجه صعوبة في النوم أو الاستيقاظ في الوقت المحدد.

ضعف العظام: يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى هشاشة العظام.

ضعف الجهاز المناعي: يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

التعب والإرهاق: قد تشعر بالتعب الشديد وضعف الطاقة.

كيف تواجه نقص أشعة الشمس؟

الاستمتاع بالشمس: حاول قضاء بعض الوقت في الشمس كل يوم، حتى لو كان الجو غائماً.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د: مثل الأسماك الدهنية، صفار البيض، والحليب المدعم.

مكملات فيتامين د: استشر طبيبك بشأن تناول مكملات فيتامين د.

العلاج بالضوء: يمكن أن يساعد العلاج بالضوء على تحسين المزاج وتنظيم الساعة البيولوجية.

الحفاظ على نشاط بدني: يساعد النشاط البدني على تحسين المزاج وتعزيز الصحة العامة.

الحفاظ على روتين نوم منتظم: يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية.

نصائح إضافية

قم بزيارة طبيبك: إذا كنت تشعر بأعراض الاكتئاب أو القلق، فاستشر طبيبك.

ابحث عن الأنشطة التي تستمتع بها: يمكن أن تساعد الهوايات والأنشطة الاجتماعية على تحسين مزاجك.

تأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم: النوم الجيد ضروري لصحة جيدة.