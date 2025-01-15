إصابة 15 عاملا فى حادث تصادم أتوبيس بعامود إنارة بمحافظة الدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 11:27 صباحاً - أصيب 15 من العاملين بالمنطقة الصناعية بمنطقة العصافرة شمال محافظة الدقهلية، بإصابات مختلفة نتيجة اصطدام الاتوبيس بعامود إنارة على طريق ترعة السلام القديم.

وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء مدير مباحث المديرية د، بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث سير على طريق ترعة السلام القديم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين، تصادم أتوبيس بعامود كهرباء بطريق ترعة السلام القديم في المسافة بين كوبري السلام القديم وكوبري عاشور قبل المنطقة الصناعية بالعصافرة، وبالفحص تبين أنهم عمال بأحد المصانع، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجاري تقل المصابين إلى المستشفيات، وجاري اتخاذ اللازم