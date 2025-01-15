20 شهيداً في قصف للاحتلال على غزة

20 شهيداً في قصف للاحتلال على غزةاستشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة عدد آخر بعضهم في حالة خطيرة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد 5 فلسطينيين، بينهم امرأة، وأصيب 4 مواطنين آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في مدينة رفح.. فيما استشهدت طفلة، وأصيب أخرون جراء قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة.

كما استشهد شخص، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,645 مواطنا، وإصابة 110,012 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.