امير الكويت يصل إلى اسكتلندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 08:32 صباحاً - وصل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق له عصر أمس إلى اسكتلندا بالمملكة المتحدة وذلك تلبية لدعوة شخصية من ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الملك تشارلز الثالث.

وكان في مقدمة مستقبليه على أرض المطار ممثل الملك لمنطقة ايرشير و ارن اللورد ايونا مكدونالدز والمدير التنفيذي للشراكة في مؤسسة الملك وهايجروف هاوس السيد قسطنطين إينيميه والمدير التنفيذي للتطوير في المؤسسة السيد كولن ماكنزي بلاكمان وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر عبدالله المنيخ.

ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.