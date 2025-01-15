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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن إدارة نادي الزمالك تستعد لصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يستعد لصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "بعد فترة من عدم صرف المستحقات الخاصة بلاعبي نادي الزمالك، علمنا من مصادرنا داخل النادي إن خلال أيام سيتم حل أزمة مستحقات لاعبي الفريق وصرفها".

واختتم:" إدارة الزمالك تضع ملف المستحقات المتأخرة على رأس الملفات التي يتم حسمها خلال الفترة الحالية".