نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأحمر: الأهلي يحتاج للتعاقد مع 4 صفقات ويجب مشاركة سمير محمد في المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد جاد الله نجم الأهلي السابق إن الغيابات وكثرة الإصابات تؤثر بشكل كبير على شكل المارد الأحمر في المباريات.

الأهلي يحتاج للتعاقد مع 4 صفقات

أضاف جاد الله خلال حواره لبرنامج ستاد المحور: "أكرم توفيق من اللاعبين الذين قدموا الكثير للنادي الأهلي ويمتلك عرض كبير من الدوري القطري"

تابع:" الأهلي قدم شوط ثاني ممتاز أمام أبيدجان والفريق يعاني من النقص العددي بشكل كبير".

وواصل:" الأهلي يحتاج على الأقل 4 صفقات في مراكز الجناحين ورأس الحربة ومدافع ومن الأفضل أن يشارك سمير محمد في مباريات سهلة حتى ينسجم مع الأهلي".

واختتم جاد الله حديثه قائلًا: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع رأس حربة مع وسام أبو علي".