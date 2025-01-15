التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم في القليوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 10:29 صباحاً - نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية يوماً رياضياً ترفيهياً لذوي الهمم والقدرات الخاصة بنادي التنمية الرياضية بشبرا الخيمة.

شملت الفعالية عروضاً رياضية وفنية وفقرات ترفيهية ومسرح عرائس لدعم ذوي الهمم.

استمتع الأطفال من ذوي الهمم بالعروض الرياضية والفنية التي تضمنت فقرة الساحر والأراجوز وسط جو من المرح والفرحة والبهجة والسعادة.

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على توفير كافة سبل الراحة والدعم لفئة ذوي الهمم، وتحقيق الدمج المجتمعي لهم.

وفي نهاية اليوم الترفيهي تم تكريم الأطفال من ذوي الهمم وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير عليهم.