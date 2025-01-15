مواصلة جهود «الداخلية» لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال عددا من الشركات السياحية "بدون ترخيص"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 01:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة

برامج سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (4 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أكلاشيه – تأشيرات لرحلات دينية – برامج رحلات دينية – دفتر برامج سياحية صور من إعلانات الشركات على مواقع التواصل الإجتماعى لرحلات داخلية إيصالات إستلام نقدية ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.