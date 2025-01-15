محافظة الجيزة: ضبط 3 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبدون فواتير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 01:31 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي مواصلة جهود مديرية التموين في تمشيط الاسواق و المحلات والمنشأت التجارية والتموينية لضبط الأسعار والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين .

وأطلع المهندس عادل النجار علي جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت الحملات الرقابية والتموينية علي مستوي المحافظة من ضبط ٣.٥ طن مواد غذائية وذلك من خلال خطة المتابعة اليومية والمرور على محطات الوقود والمستودعات والمحلات التجارية والتموينية .

وقد أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط ٦٣٠ ك سكر ، و٧٢ ك مكرونة ، وضبط واحد طن و٤٥٢ أرز محلي وبسمتي ، و٦٠ ك دقيق ، و١٠٠ ك ملح ، و٣٠ ك تمر ، و٥٠ ك عدس وذلك لعدم وجود فواتير معتمدة .

كما تم ضبط عدد ١٨ جوال دقيق بلدي مدعم بدون فواتير بمخبز سياحي بحي إمبابة وبالفحص الظاهري للدقيق تبين أن الدقيق الموجود معاد تعبيته في شكاير بيضاء اللون وتبين عدم وجود رخصه لمزاولة النشاط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخبز .

وفي نفس الاطار تم ضبط منتجات منتهية الصلاحية بحي المنيرة الغربية شملت ١٤٠ كيلو توابل مختلفة الاطعمة ، و ٤١ عبوة زيت و٢٦ عبوة خل و١٢٠ ك طحينة وتم التحفظ عليهم بمحل العطارة لحين صدور قرار نيابة وتم إعدام منتجات منتهية الصلاحية بمعرفة مفتش الاغدية ومباحث التموين .

كما أسفرت الحملات عن تحرير ٦٣ محضر شملت عدم وجود شهادات صحية ، ومزاولة نشاط بدون ترخيص ، وعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع بدون فواتير ، وبيع أسطوانات الغاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمي .

وقد وجه محافظ الجيزة الأجهزة الرقابية والتموينية بالمديرية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .

ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وارسالها الي النيابة العامة و ذلك تنفيذا لدور المديرية فى خدمـــــة و حماية المواطنين .