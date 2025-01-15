العالم اليوم - مصدر: نسعى لتحقيق 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول 2030

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 08:25 صباحاً - أكدت رئيس التطوير والاستثمار لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، فاطمة السويدي، أن الهدف المستقبلي للشركة هو الوصول إلى 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة عالميا بحلول عام 2030، مع التركيز على تعزيز دور الطاقة النظيفة في المستقبل والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي.

جاء ذلك في تصريحات على هامش "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025" الذي اعتبرته السويدي من أبرز المنصات العالمية التي تُناقش فيها مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، بما في ذلك قطاعات المياه والطاقة والزراعة.

وأشارت السويدي، إلى أن "مصدر" تعد من الشركات الرائدة عالميا في مجال الطاقة النظيفة، حيث لعبت دورا محوريا في دفع قطاع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، وبرزت كجزء أساسي من رؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ولفتت إلى أن شركة "مصدر" تمكنت من تطوير وتنفيذ أكثر من 31 غيغاوات من مشاريع الطاقة النظيفة في أكثر من 40 دولة على مدار الفترة الماضية، مما ساعدها على مضاعفة قدرتها الإنتاجية في 2024.