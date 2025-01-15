بيب جوارديولا: علينا أن ندير الأمور بشكل أفضل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 10:52 صباحاً - قال بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي تعليقاً على تعادل فريقه مع برينتفورد 2-2 أمس، الثلاثاء، في الجولة الـ 21 من الدوري الإنكليزي: نشعر بخيبة أمل بعض الشيء، بعد تقدمنا بهدفين نظيفين لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا، وللأسف لم نحسم المباراة…

وأضاف: لم نتخذ القرارات الصحيحة في الثلث الأخير من الملعب لحسم المباراة… مع غياب المدافعين المركزيين، ورودري، والعديد من الأشياء، لسنا في أفضل حال ولم نتخذ القرارات الصحيحة… لا بأس، إنه ليس مكاناً جيداً… لسوء الحظ، لم نتمكن من الفوز.

واستطرد جوارديولا: يمكن أن يحدث ذلك… يحدث أحياناً… يتعين علينا أن ندير الأمور بشكل أفضل قليلاً، لكن اليوم لم يكن سيئاً.