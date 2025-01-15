استيقظ بنشاط: اكتشف أسباب الإرهاق الصباحي وطرق التغلب عليها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 10:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعاني الكثيرون من الشعور بالإرهاق والتعب عند الاستيقاظ من النوم، ممّا يؤثر سلبًا على نشاطهم اليومي وقدرتهم على التركيز. قد يكون هذا الشعور عابرًا نتيجة لقلة النوم في ليلة سابقة، ولكن إذا تكرر بشكل مستمر، فقد يشير إلى وجود مشكلة صحية أو نمط حياة غير صحي. في هذا المقال، سنتناول أهم أسباب الإرهاق الصباحي ونقدم بعض النصائح للتغلب عليه.

قلة النوم أو النوم غير المنتظم: عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم (7-8 ساعات للبالغين) أو النوم في أوقات غير منتظمة يُخل بتوازن الساعة البيولوجية للجسم ويؤدي إلى الشعور بالتعب عند الاستيقاظ.

اضطرابات النوم: مثل انقطاع النفس النومي، والأرق، ومتلازمة تململ الساقين، والتي تُعيق الحصول على نوم عميق ومريح.

خمول النوم (Sleep Inertia): وهي حالة من الشعور بالنعاس والترنح وصعوبة التركيز تحدث مباشرة بعد الاستيقاظ، وتستمر عادةً من 15 إلى 60 دقيقة.

نمط الحياة غير الصحي: قلة النشاط البدني، والتغذية غير الصحية، والإفراط في تناول الكافيين أو الكحول، والتدخين، كلها عوامل تؤثر على جودة النوم وتسبب الإرهاق.

الجفاف: عدم شرب كمية كافية من الماء يؤدي إلى الجفاف الذي يسبب الشعور بالتعب والإرهاق.

بعض المشاكل الصحية: مثل مشاكل الغدة الدرقية، والاكتئاب، وفقر الدم، والسكري، والتي قد تسبب الشعور بالتعب والإرهاق كأحد أعراضها.

بيئة النوم غير المناسبة: درجة حرارة الغرفة غير المناسبة، أو الضوضاء، أو الإضاءة، أو عدم راحة الفراش، كلها عوامل تؤثر على جودة النوم.