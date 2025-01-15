كيف أتخلص من حبة السخونة بسرعة؟!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 01:54 مساءً - الحلول المنزلية الطبيعية للتخلص من حبة السخونة

إن حبة السخونة، أو بثور البرد كما تُعرف أيضاً، تعد من الأمور المزعجة التي تواجه الكثيرين. تظهر غالباً حول الفم والشفتين وتكون مؤلمة وتسبب الشعور بالانزعاج. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تسريع عملية الشفاء وتخفيف الأعراض.

العسل

العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد في تسريع شفاء الجلد. يمكن وضع القليل من العسل مباشرة على البثور وتركه لبضع ساعات قبل شطفه بالماء الفاتر.

الثوم

الثوم يعد مضاداً طبيعياً للفيروسات ويمكن أن يكون فعالاً جداً في علاج حبة السخونة. قم بسحق فص من الثوم وضعه بلطف على المنطقة المصابة لبضع دقائق، ثم اشطفه بالماء.

الثلج

تطبيق الثلج يمكن أن يساعد في تقليل التورم والشعور بالألم المرافق لبثور البرد. قم بوضع مكعب من الثلج مباشرة على البثور لعدة دقائق، وكرر العملية عدة مرات يومياً.

الألوة فيرا

جل الألوة فيرا معروف بخصائصه المهدئة والمرطبة. وضع كمية صغيرة من الجل على المنطقة المصابة يساعد في تخفيف الالتهاب والاحمرار، كما يعزز شفاء الجلد.

التدخلات الطبية الفعالة

إذا لم تساعد الطرق الطبيعية في تخفيف الأعراض، قد تحتاج إلى اللجوء لبعض الأدوية المتاحة دون وصفة طبية أو تلك التي يصفها الطبيب.

المراهم المضادة للفيروسات

المراهم التي تحتوي على أسيكلوفير تُستخدم لعلاج الفيروسات المسؤولة عن ظهور حبة السخونة. يجب تطبيق هذه المراهم بمجرد الشعور بوخز أو حكة في المنطقة المصابة.

الأدوية الفموية المضادة للفيروسات

في الحالات الشديدة، قد يصف الطبيب أدوية مضادة للفيروسات تؤخذ عن طريق الفم لمساعدة الجسم في مكافحة العدوى.

نصائح لتفادي انتشار حبة السخونة

لتجنب انتشار بثور البرد أو تفاقم الحالة، اتبع النصائح التالية:

تجنب لمس الحبة أو حكها، لتفادي العدوى أو التفشي.

غسل اليدين بانتظام، خاصة بعد ملامسة المنطقة المتضررة.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل المناشف، والأكواب، وأدوات الطعام.

استخدم واقي شمس مناسب للشفاه لحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، التي يمكن أن تزيد من حدة البثور.

من المهم الاهتمام بأي علامة للعدوى أو المضاعفات والتوجه إلى الاستشارة الطبية إذا لزم الأمر.