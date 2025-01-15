كيف تعرف أن حسابك في جوجل مخترق؟ دليل شامل لحماية حسابك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

قد يكون اختراق حسابك على جوجل تجربة مزعجة، حيث يُعرّض معلوماتك الشخصية وخصوصيتك للخطر. من الضروري أن تكون على دراية بالعلامات التي تشير إلى احتمال اختراق حسابك، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايته. في هذا المقال، سنستعرض أهم العلامات التي تدل على اختراق حساب جوجل، وكيفية التصرف في هذه الحالة، بالإضافة إلى نصائح هامة لتعزيز أمان حسابك.

هناك عدة علامات تنبهك إلى أن شخصًا آخر قد يكون وصل إلى حسابك على جوجل بدون إذنك. من أبرز هذه العلامات:

تغييرات في إعدادات الأمان: إذا لاحظت تغييرات في كلمة المرور، أو رقم الهاتف المخصص للاسترداد، أو عنوان البريد الإلكتروني البديل، أو حتى في إعدادات التحقق بخطوتين، فهذا مؤشر قوي على وجود اختراق.

أنشطة غير عادية: راجع سجل نشاط حسابك على جوجل. إذا وجدت أنشطة لم تقم بها، مثل تسجيلات دخول من مواقع جغرافية غير مألوفة، أو استخدام أجهزة لم تستخدمها من قبل، فهذا يعني أن شخصًا آخر يستخدم حسابك.

رسائل بريد إلكتروني مُرسلة لم ترسلها: إذا تلقيت ردودًا على رسائل لم ترسلها، أو وجدت رسائل في مجلد “المرسلة” لم تكتبها، فهذا دليل على اختراق حسابك.

نشاط مالي غريب: إذا كنت تستخدم خدمات جوجل المالية مثل Google Pay أو Google Play، ووجدت معاملات مالية لم تُجرها، أو إضافة طرق دفع جديدة لم تُضفها بنفسك، فهذا يُعدّ من أخطر علامات الاختراق.

تنبيهات من جوجل: قد تُرسل جوجل إليك تنبيهات بشأن نشاط مشبوه في حسابك، مثل محاولة تسجيل دخول من جهاز غير مألوف. لا تتجاهل هذه التنبيهات.

إذا لاحظت أيًا من العلامات المذكورة أعلاه، فاتبع الخطوات التالية فورًا:

غيّر كلمة مرورك فورًا: اختر كلمة مرور قوية وفريدة، تتكون من مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

فعّل التحقق بخطوتين: هذه الخطوة تضيف طبقة حماية إضافية لحسابك، حيث يتطلب تسجيل الدخول إدخال رمز يتم إرساله إلى هاتفك أو جهازك الموثوق به.

راجع الأجهزة المتصلة بحسابك: انتقل إلى إعدادات حساب جوجل، وتحقق من الأجهزة التي سجلت الدخول إلى حسابك. إذا وجدت أجهزة لا تعرفها، قم بإزالتها فورًا.

راجع التطبيقات والأذونات: تأكد من التطبيقات والخدمات التي منحتها إذن الوصول إلى حسابك، وأزل أي تطبيقات مشبوهة أو غير ضرورية.

أبلغ جهات الاتصال الخاصة بك: أخبر أصدقائك وجهات الاتصال الخاصة بك أن حسابك قد تم اختراقه، حتى يكونوا حذرين من أي رسائل مشبوهة قد تصلهم منك.

تواصل مع دعم جوجل: إذا لم تتمكن من استعادة التحكم في حسابك، فاتصل بدعم جوجل للحصول على المساعدة.