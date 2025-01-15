بعد أيام من كارثة ”وليمة الدم”.. إعلام سوري يوضح حقيقة إغلاق المسجد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 05:28 مساءً - أصدر موقع "صوت العاصمة" السوري توضيحا لما نُشر عبر أثيره صباح اليوم، نقلا عن مصادر محلية وشبه رسمية حول إغلاق المسجد الأموي لأعمال الصيانة.

وذكر الموقع أن عمليات صيانة تجري داخل وخارج المسجد دون أي إغلاق.

قال أحد القائمين على أعمال الصيانة إنهم قد يضطرون لإغلاق جزئي أمام الزوار وليس أمام المصلين في الصلوات الخمس، وهو أمر غير واضح حتى الآن.

وأشار إلى أن أعمال صيانة المسجد قد تستمر لأكثر من شهرين.

وأغلق الأمن العام ومجموعات من إدارة العمليات المسجد الأموي أمام رواده يوم الجمعة الماضي بعد الحادث المأساوي الذي وقع فيه بالعاصمة دمشق وراح ضحيته 3 نساء وعدد من الإصابات جراء التدافع بالمسجد خلال وليمة طعام مجانية أعدها شيف سوري.