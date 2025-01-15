تعرف عليها .. أسباب تكرار نزلات البرد وطرق الوقاية الطبيعية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:00 مساءً - هل تعاني من تكرار نزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء؟ هذا الأمر يزعج الكثيرين ويؤثر على الحياة اليومية. دعنا نتعرف على أسباب هذه المشكلة وكيفية الوقاية منها.

أسباب تكرار الإصابة بنزلات البرد في الشتاء:

التغيرات المناخية: تؤدي التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة إلى ضعف جهاز المناعة وزيادة فرص الإصابة بالعدوى.

نقص الفيتامينات: نقص فيتامين د وفيتامينات أخرى يضعف جهاز المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

الإجهاد والتوتر: يؤثران سلبًا على جهاز المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

عدم كفاية النوم: يؤدي قلة النوم إلى ضعف جهاز المناعة وتقليل قدرته على مكافحة العدوى.

العادات غير الصحية: مثل التدخين، عدم ممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة غير الصحية.

الأمراض المزمنة: مثل السكري والضغط الدموي تضعف جهاز المناعة.

نصائح لتقوية المناعة والوقاية من نزلات البرد:

غذاء صحي ومتوازن: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

شرب الماء بانتظام: يساعد الماء على ترطيب الجسم وطرد السموم.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تقوية جهاز المناعة وتحسين الدورة الدموية.

الحصول على قسط كاف من النوم: يساعد النوم على تجديد الخلايا وتعزيز جهاز المناعة.

غسل الأيدي بانتظام: يساعد على الوقاية من انتقال العدوى.

تجنب التدخين: يضعف التدخين جهاز المناعة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

تعزيز النظافة الشخصية: تنظيف الأسطح والأدوات الشخصية بانتظام.

تجنب الأماكن المزدحمة: خاصة في أوقات انتشار الأمراض.

استشارة الطبيب: للحصول على النصائح الطبية المناسبة.