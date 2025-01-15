أرحمة بن سعود يحضر أفراح المسافري

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 10:00 مساءً - حضر الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، أمس السبت، حفل زفاف راشد عبدالله سعيد عبدالله بن مايد المسافري، إلى كريمة عبدالله راشد خليفة بن كاسب المسافري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة البيت المتوحد بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمدعوين. وهنأ الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، العروسين بهذه المناسبة سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاء وأن يرزقهما الذرية الصالحة.