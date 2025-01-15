أخبار مصرية

رئيس الوزراء يستعرض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 06:37 مساءً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير، فى اجتماع عقده مع عدد من الوزراء والمسئولين.

 

وكان وزير السياحة والآثار قد أكد أن العالم بأسره يترقب افتتاح هذا الصرح الكبير، الذي من المتوقَّع أن يُضيف لمصر أعدادًا كبيرة من السائحين الوافدين إليها، حيث تسعى الدولة المصرية لتقديم تجربة فريدة واستثنائية للزوار؛ للتعرف على الحضارة المصرية عن طريق زيارة المتحف ومنطقة الخدمات الملحقة به وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وذلك من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة وفنونها وعمارتها المتميزة، لافتا في الوقت نفسه إلى توافد كبير للزائرين والسائحين المصريين والأجانب للمتحف، وخاصة مع التشغيل التجريبي للقاعات الرئيسية.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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