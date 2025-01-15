مدبولي يشيد بنسبة المكون المحلي في تصنيع السيارات.. ويؤكد: هناك فرصة لزيادتها خلال الفترة القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 06:37 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى اهتمام الدولة بملف الصناعة، وخاصة صناعة السيارات، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على إتاحة المزيد من المحفزات فيما يتعلق بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات بهذه الصناعة الواعدة، وذلك من خلال وضع برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات بحيث يُعد إطاراً شاملا للتطوير والنهوض بهذا القطاع الحيوى، ودافعاً لجهود توطين صناعة السيارات.

وأشاد رئيس الوزراء - خلال جولته التفقدية، اليوم الأربعاء، في أرجاء مصنع تجميع سيارات ماركة "جيلي" داخل نطاق مصنع الشركة البافارية لتصنيع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر - بنسبة المكون المحلي فى عمليات تصنيع السيارات، منوها بأن هناك فرصة لزيادة هذه النسبة خلال الفترة القادمة.

ومن جهته، قدم رئيس مجلس إدارة شركة "أولاد علي الغانم للسيارات" ورئيس مجلس إدارة شركة "أوتو موبيليتي" المهندس فهد علي الغانم شرحا خلال الجولة التفقدية، أكد خلاله أن افتتاح خطوط تجميع سيارات "جيلي" يأتي في إطار التزام شركة "أوتو موبيليتي" بتعزيز التصنيع المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أن نسبة التصنيع المحلي بخطوط التجميع التي تم افتتاحها اليوم تبلغ 45%، حيث يضم المصنع خطين لإنتاج سيارات "جيلي" بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنوياً.

وقال الغانم "إن الشركة اليوم تخطو خطوة جديدة نحو صناعة مصرية لسيارات العلامة التجارية "جيلي" في مصر، وهو ما يعكس التزام شركة "جيلي" العالمية لصناعة السيارات بتقديم حلول مبتكرة والتوسع في الأسواق الاستراتيجية، مثل مصر".

وأضاف: قمنا بضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، لتصنيع وتجميع سيارات شركة "جيلي" في مصر من خلال شركة "أوتو موبيليتي"، مؤكداً أن تواجد رئيس الوزراء اليوم وحضوره فعاليات افتتاح المصنع، إنما يؤكد دعم الحكومة الكامل لهذه الصناعة، ويعطى دفعة كبيرة لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وتابع: أن مصر تُعد واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، ومازالت وجهة رائدة للاستثمار والصناعة بفضل رؤية القيادة السياسية الرشيدة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولقد استثمرنا حتى الآن 250 مليون دولار في السوق المصرية، لافتا إلي أنه اليوم تعلن الشركة بهذه المناسبة عن إطلاق أول سيارتين من طراز "جيلي"، وهما السيارة السيدان إمجراند، والسيارة الـSUV كولراي موديل 2025.

كما استمع رئيس الوزراء، خلال الجولة، إلى شرح مفصل من مدير عام الشركة البافارية لصناعة السيارات محمد زكريا حول مراحل التصنيع المختلفة، ومكونات التصنيع المحلي، موضحا أن مراحل اللحام تشمل اللحام بالليزر، ومراحل تركيب الجسم المعدني للسيارة، ومراحل الدهان، فضلاً عن مرحلة التجميع النهائي.. وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجا لسيارة "جيلي" مُجمعة بخطوط الإنتاج التي تم افتتاحها اليوم.

وأكد محمد زكريا أن الشركة تتعامل مع العديد من المصانع المحلية لتوفير وإتاحة العديد من الصناعات والمكونات المختلفة المغذية لصناعة السيارات.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة العرجاني" عصام إبراهيم العرجاني "تأتي بداية التصنيع لسيارات "جيلي" في مصر اليوم نتيجة دعم الدولة للصناعة والمستثمرين ورغبة مؤسسي شركة "أوتو موبيليتي" و"جيلي العالمية" في إنتاج سيارات بغرض بيعها في السوق المصرية مع خطة مستقبلية للتصدير".

وفي السياق نفسه، قال العضو المنتدب لشركة "أوتو موبيليتي" عثمان عبد المنعم "نحن لا نفتتح مجرد مصنع، بل نُطلق رؤية تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الصناعة في مصر ووضع معيار جديد للتميز".

وأضاف "تفخر "أوتو موبيليتي" بقيادة هذا التحول مع إطلاق سيارات "جيلي" المُجمّعة محلياً في خطوط إنتاجنا المحلية، ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التزامنا بتقديم جودة عالمية المستوى مع الابتكار والتكلفة المناسبة"، مُوضحا أن هذا المشروع لا يقتصر على تصنيع السيارات فقط؛ بل يركز على تمكين الكوادر المصرية، وتوفير فرص عمل مختلفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "أوتو موبيليتي" هي الوكيل والمصنّع الرسمي لسيارات العلامة التجارية "جيلي" العالمية في مصر.. وقد تأسست "أوتو موبيليتي" (Auto Mobility) في عام 2023 نتاج تحالف بين مجموعة من أعمدة صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط، وهي "شركة علي الغانم وأولاده للسيارات" الكويتية، و"شركة محمد يوسف ناغي للسيارات" السعودية، و"مجموعة العرجاني" المصرية.