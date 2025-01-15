نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يرفض التقليل من لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض كارلو أنشيلوتي التقليل من شأن فريقه بعد الخسارة الثقيلة بنتيجة 2 / 5 أمام برشلونة في نهائي السوبر المحلي الذي استضافته السعودية، وقبل مواجهة سيلتا فيجو في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، غدا الخميس.

أنشيلوتي يرفض التقليل من لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء نقله الموقع الرسمي للنادي المدريدي "لدينا فرصة مهمة لتجاوز كبوة مباراة أضرت بنا كثيرا، ونتطلع جميعا لأن نرد بقوة في الملعب أمام منافس مميز".

وأضاف المدرب الإيطالي "لقد تعافى الفريق بشكل جيد على المستوى البدني، وأحاول وضع أفضل فريق ممكن أمام سيلتا فيجو، وسيكون أندريه لونين الحارس الأساسي".

وشدد أنشيلوتي "أثق في فريقي بشكل مطلق، لدينا لاعبون على أعلى مستوى، ولكنهم لن يكونوا قادرين على إثبات ذلك في كل المباريات، ولا ننسى أن هذا الفريق فاز بكأس العالم للأندية في الشهر الماضي وتوج بدوري أبطال أوروبا قبل ستة أشهر".

وأوضح "لقد خسرنا مباراة نهائية أمام برشلونة بطريقة تؤلمنا كثيرا، وفزنا بالكثير من النهائيات، ففي بعض الأحيان يتعين عليك أن تدفع فاتورة باهظة ولكنها مجرد مباراة واحدة".

وتابع المدرب الإيطالي المخضرم "الخسارة في كلاسيكو السوبر الإسباني خطوة للوراء بالتأكيد، وارتكبنا خلالها الكثير من الأخطاء لكننا سنكافح للنهاية، وأثق في جميع اللاعبين حتى الذين تراجع مستواهم في الوقت الحالي، ولا ننسى أيضا أن الفريق في وضع جيد بكل المسابقات".

واختتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته "قاعة المؤتمر الصحفي ليست المكان المناسب للحديث عما ينقص الفريق والكشف تفاصيل المناقشات مع إدارة النادي حول إمكانية إبرام صفقات جديدة خلال الشهر الجاري".